Кузбасские власти озвучили причины ужесточения COVID-ограничений в регионе

0
Фото:  

Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник в обращении к жителям шахтерского края прокомментировал усиление мер по противодействию распространения китайского вируса в массы.

Причиной ужесточения COVID-ограничений стало устойчивое увеличение числа заболевших китайским вирусом, которое длится на протяжении последних полторы-двух недель. Об этом заявил чиновник во время своего обращения к гражданам.


Кроме того, Алексей Цигельник перечислил несколько предполагаемых причин, поспособствовавших распространению инфекции, в их числе оказались: повышенная мобильность населения, а также нежелание части граждан вакцинироваться. Также заместитель губернатора правительства Кузбасса отметил, что на территории страны циркулируют новые штаммы заболевания.


В настоящее время перед властями стоит задача защитить жителей шахтерского края от тяжелой формы инфицирования и вытекающих последствий, подытожил Цигельник.


Ранее редакция Avokado сообщала, что власти Кемеровской области с 15 по 30 июня усилили действующие меры против распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26061

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined