Кузбасские власти озвучили причины ужесточения COVID-ограничений в регионе

Причиной ужесточения COVID-ограничений стало устойчивое увеличение числа заболевших китайским вирусом, которое длится на протяжении последних полторы-двух недель. Об этом заявил чиновник во время своего обращения к гражданам.

Кроме того, Алексей Цигельник перечислил несколько предполагаемых причин, поспособствовавших распространению инфекции, в их числе оказались: повышенная мобильность населения, а также нежелание части граждан вакцинироваться. Также заместитель губернатора правительства Кузбасса отметил, что на территории страны циркулируют новые штаммы заболевания.

В настоящее время перед властями стоит задача защитить жителей шахтерского края от тяжелой формы инфицирования и вытекающих последствий, подытожил Цигельник.

Ранее редакция Avokado сообщала, что власти Кемеровской области с 15 по 30 июня усилили действующие меры против распространения коронавирусной инфекции в регионе.