Кузбасские власти озвучили причины увеличения цен на товары

В личном Instagram-аккаунте губернатор Кузбасса Сергей Цивилев получил большое количество гневных комментариев от жителей региона, которые оказались недовольны увеличением стоимости товаров на прилавках местных магазинов. Кроме того, возмущенные пользователи Сети потребовали от властей объяснить, когда цифра на ценнике прекратит свой рост.

– Мало того, что необходимые для жизни продукты космически дорожают, так еще стройматериалы увеличились в цене на 200%, магазины не успевают менять ценники, – высказался уроженец области.

Другой подписчик сравнил стоимость профлиста за январь 2021 года с настоящим моментом. Если раньше строительный материал был доступен за 1 200 рублей, то сейчас желающий сможет приобрести его уже за 3 000 рублей.

Граждане возмущены тем, что жизнь в регионе значительно дорожает и из-за этого у людей все чаще возникает желание покинуть родные края. На жалобы дал разъяснительный ответ Минпромторг, оправдав рост цен общероссийской тенденцией.

– Рост цен имеет объективные причины и характерен для всей России, не только Кузбасса. Минэкономразвития РФ относит к ним: снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и рост мировых цен на продовольствие, – отметили в министерстве.

Там же добавили, что прокуратура, ФАС и РЭК пристально следят за необоснованным ростом цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. В эту категория входят: свежее мясо и рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, мука пшеничная, хлеб и прочее.

Сам Минпромторг занимается мониторингом стоимости сахара-песка и подсолнечного масла. В Министерстве промышленности и торговли отметили, что власти региона оказывают помощь хлебопекам и производителям муки для стабилизации цен.