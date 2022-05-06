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Кузбасские власти озвучили причину строительства нового аэропорта в Шерегеше

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В правительстве Кемеровской области предположили, что в скором времени туристический поток в Шерегеше существенно увеличится, в связи с чем там необходим новый аэропорт.

По данным кузбасских властей, к 2035 году горнолыжный курорт Шерегеш будет пользоваться высокой популярностью у туристов. Предполагается, что его посещаемость увеличится до 3,4 миллионов граждан за сезон. По этой причине на указанной территории необходим новый современный аэропорт, который позволит людям с комфортом добираться до места отдыха.

Без хорошего аэропорта способного принимать среднемагистральные самолеты обеспечить такой турпоток невозможно, ведь для туристов транспортная доступность очень важна, указал заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас региональное правительство работает над тем, чтобы получить софинансирование проекта из федерального бюджета. Эти деньги потребуются для строительства взлетной полосы, перрона и прочей инфраструктуры на объекте.

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