Кузбасские власти озвучили причину строительства нового аэропорта в Шерегеше

По данным кузбасских властей, к 2035 году горнолыжный курорт Шерегеш будет пользоваться высокой популярностью у туристов. Предполагается, что его посещаемость увеличится до 3,4 миллионов граждан за сезон. По этой причине на указанной территории необходим новый современный аэропорт, который позволит людям с комфортом добираться до места отдыха.

– Без хорошего аэропорта способного принимать среднемагистральные самолеты обеспечить такой турпоток невозможно, ведь для туристов транспортная доступность очень важна, – указал заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас региональное правительство работает над тем, чтобы получить софинансирование проекта из федерального бюджета. Эти деньги потребуются для строительства взлетной полосы, перрона и прочей инфраструктуры на объекте.