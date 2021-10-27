Кузбасские власти озвучили число ковидных пациентов на ИВЛ

В ходе брифинга первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что на сегодняшний день в стационарах Кемеровской области получают лечение 3 210 жителей региона, а вот 2 300 человек подключены к кислородной поддержке органов дыхания.

– На искусственной вентиляции легких в настоящий момент находятся 167 человек, – прокомментировала ситуацию с зараженными чиновница.

Что касается амбулаторного лечения, то его проходят 1 267 пациентов.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несколько зараженных COVID-19 детей скончались в Кузбассе.