Кузбасские власти озвучили число ковидных пациентов на ИВЛ

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Специалисты регионального Минздрава назвали число зараженных COVID-19 граждан, которые получают лечение в стационарах на кислородной поддержке и ИВЛ.

В ходе брифинга первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что на сегодняшний день в стационарах Кемеровской области получают лечение 3 210 жителей региона, а вот 2 300 человек подключены к кислородной поддержке органов дыхания.

– На искусственной вентиляции легких в настоящий момент находятся 167 человек, – прокомментировала ситуацию с зараженными чиновница.

Что касается амбулаторного лечения, то его проходят 1 267 пациентов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что несколько зараженных COVID-19 детей скончались в Кузбассе.

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