Кузбасские власти ответили отказом на просьбы вернуть убыточный маршрут

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Комфортный для жителей Кемеровской области маршрут оказался не выгодным для местных властей, в связи с чем чиновники от него избавились, проигнорировав просьбы пассажиров.

На платформе "Кузбасс Онлайн" житель Крапивинского района обратился к местным властям с требованием вернуть автобусные рейсы до Ленинска-Кузнецкого, поскольку дефицит транспорта причиняет массу неудобств пассажирам.

– Раньше было три рейса. Сейчас один! Пожалуйста, верните хотя бы на 15 часов. Ужасно неудобно, – заключил интернет-пользователь.

Ответ последовал от представителей администрации. По данным чиновников, междугородний маршрут № 547 "Зеленогорск – Ленинск-Кузнецкий", который ранее выполнял два рейса каждый день до 1 января 2020 года, был признан нерентабельным, поскольку доходы от реализации его билетов в год достигали всего 35,7%, а это очень низкий показатель.


При этом с января 2020-го перевозка пассажиров в Ленинск-Кузнецкий осуществляется пригородным автобусным маршрутом №147 "Зеленогорск – Борисово", а также передвижение возможно на № 147-А "Борисово – Ленинск-Кузнецкий". Отмечается, что по подсчетам за 2020-ый доходы от реализации билетов этого маршрута – 33,4%. При этом Минтранс Кемеровской области дотирует данный маршрут более чем на 60%.

– Содержание второго рейса по маршруту "Зеленогорск – Ленинск-Кузнецкий" будет являться убыточным для Зеленогорского автотранспортного предприятия, – следует из официального заявления.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что колесо пассажирского автобуса провалилось под землю у кемеровского вокзала.

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