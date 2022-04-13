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Кузбасские власти ответили на жалобы об оплате труда на предприятиях

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Сотрудники Министерства труда Кемеровской области прокомментировали сообщения о зарплате рабочих в регионе.

Накануне в социальных сетях появилась жалоба от кузбассовцев, которые выразили недовольство уровнем оплаты труда на предприятиях.

‒ Когда наконец рабочим на предприятиях начнут повышать зарплату, уже 30 тыс. заработок не о чем а многие по 15 получают, бардак! (стиль автора сохранен прим. ред.) ‒ возмутился житель региона.

Представители Минтруда Кузбасса в ответ сообщили, что заработок сотрудников организаций устанавливается трудовым договором в соответствии с той системой оплаты, которая действует у работодателя. Ее повышение возможно в том порядке, который установлен коллективным догоовром и другими локальными актами.

‒ Работодатель в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности вправе определить периодичность повышения заработной платы, порядок расчета ее величины, перечень выплат, подлежащих повышению, ‒ рассказали сотрудники министерства.

Кроме того, специалисты отметили, что в случае нарушения трудовых прав гражданам следует обращаться в Государственную инспекцию труда региона.


Ранее статистики зафиксировали снижение средней заработной платы в Кузбассе. Аналитики сообщили о том, что работодатели начали предлагать соискателям в Кемеровской области меньше денег.

Да!
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