Кузбасские власти ответили на вопрос о вакцинации детей от COVID-19

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, в настоящее время в соответствии с рекомендациями специалистов и инструкциями к самим вакцинам от COVID-19 возраст до 18 лет является противопоказанием для применения таких препаратов.

При этом власти не исключили, что вакцинация детей и подросток возможна в Кемеровской области в будущем. По данным властей, сейчас проводятся клинические испытания препаратов против коронавируса, которые могли бы использоваться среди населения в возрасте 12-17 лет. После завершения испытаний будут разработаны соответствующие рекомендации, по которым в дальнейшем может начаться иммунизация детей и в Кемеровской области.

Напомним, ранее в ходе брифинга власти также сообщили о количестве случаев заражения коронавирусом среди уже вакцинированных граждан.