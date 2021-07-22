Кузбасские власти ответили на вопрос о вакцинации детей от COVID-19

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В рамках брифинга о ходе вакцинации от коронавируса в Кемеровской области власти ответили на вопрос о возможном применении вакцины для профилактики заболевания среди несовершеннолетних.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, в настоящее время в соответствии с рекомендациями специалистов и инструкциями к самим вакцинам от COVID-19 возраст до 18 лет является противопоказанием для применения таких препаратов.


При этом власти не исключили, что вакцинация детей и подросток возможна в Кемеровской области в будущем. По данным властей, сейчас проводятся клинические испытания препаратов против коронавируса, которые могли бы использоваться среди населения в возрасте 12-17 лет. После завершения испытаний будут разработаны соответствующие рекомендации, по которым в дальнейшем может начаться иммунизация детей и в Кемеровской области.


Напомним, ранее в ходе брифинга власти также сообщили о количестве случаев заражения коронавирусом среди уже вакцинированных граждан.

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