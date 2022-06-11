Кузбасские власти отсрочили появление нового аэропорта в Шерегеше

Так, власти несколько сдвинули сроки открытия объекта, а если быть точнее, то в эксплуатацию аэропорт в Шерегеше будет введен только к 2025 году, хотя раньше в правительстве хотели завершить все работы к 2024 году. Соответствующая информация была озвучена во время выступления с презентацией министра туризма и молодежной политики Кузбасса Антона Пятовского на туристическом форуме в Красноярске.

Пятовский указал, что кузбасские власти заключили договор с инвестором, а вот сам проект аэропорта прорабатывается с Росавиацией.

– Все чартерные программы можно реализовать, будут, безусловно, регулярные авиарейсы <...> все основные перевозчики готовы летать к нам в Шерегеш, – сказал министр, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее "Новапорт" собирался инвестировать в проект аэровокзала почти 7 млрд рублей, а еще от 6 до 8,5 млрд рублей планировалось выделить из федерального бюджета. Эти деньги намеревались потратить на взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру. Причины переноса не раскрываются.