+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасские власти отсрочили появление нового аэропорта в Шерегеше

0
Фото:  

Строительство аэропорта у популярного горнолыжного курорта Шерегеш, что расположен в Кемеровской области, затянется на один год.

Так, власти несколько сдвинули сроки открытия объекта, а если быть точнее, то в эксплуатацию аэропорт в Шерегеше будет введен только к 2025 году, хотя раньше в правительстве хотели завершить все работы к 2024 году. Соответствующая информация была озвучена во время выступления с презентацией министра туризма и молодежной политики Кузбасса Антона Пятовского на туристическом форуме в Красноярске.


Пятовский указал, что кузбасские власти заключили договор с инвестором, а вот сам проект аэропорта прорабатывается с Росавиацией.

– Все чартерные программы можно реализовать, будут, безусловно, регулярные авиарейсы <...> все основные перевозчики готовы летать к нам в Шерегеш, – сказал министр, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что ранее "Новапорт" собирался инвестировать в проект аэровокзала почти 7 млрд рублей, а еще от 6 до 8,5 млрд рублей планировалось выделить из федерального бюджета. Эти деньги намеревались потратить на взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру. Причины переноса не раскрываются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37107

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined