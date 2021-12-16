Кузбасские власти отсрочили открытие “Коммунара” в Новокузнецке

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Представители регионального правительства заявили о переносе сроков открытия "Коммунара" в южной столице Кузбасса из-за сбоев с поставками оборудования.

Информация о переносе сроков открытия "Коммунара" в Новокузнецке появилась в Telegram-канале правительства Кемеровской области. По данным властей, к настоящему моменту реставрация объекта завершена на 85%.

Строители усилили фундаменты под зданием и колоннами, сделали водопроводную камеру, монтаж кровли и перекрытий, гребенки сцены. Проведена электрика, система водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления, уточняется в сообщении, следует из текста публикации.

Сейчас специалисты приступили к монтажу внутренних инженерных театральных систем: сетей связи, звукового оборудования и освещения. Однако из-за задержки поставок необходимого для выполнения работ оборудования, в том числе и зарубежного, открытие состоится позже планируемых сроков. По предварительным данным, здание сможет принять первых посетителей в начале марта 2022 года.

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