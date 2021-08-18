Кузбасские власти оценили ремонт трассы Бийск – Новокузнецк в 240 миллионов рублей

Как следует из информации тендера, размещенного департаментом контрактной системы Кузбасса на официальном портале госзакупок, власти запланировали провести ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк.

Реставрировать будущему подрядчику придется дорожное полотно не на всей его протяженности – работы предстоит выполнить на участках: км 232 – км 235+523, км 242+090 – км 246, км 209+500 – км 214+500.

Начальная цена контракта составляет 244 072 286 рублей. Срок исполнения работ начнет исчисляться с того момента, как подрядчик заключит договор с правительством. Выполнить же обязательства ответственному будет необходимо до 30 сентября 2023 года включительно.

Заявки на исполнение закупки принимаются до 25 августа 2021 года, аукцион же будет проведен через два дня – 27 числа этого же месяца.