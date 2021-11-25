Кузбасские власти отремонтируют еще четыре школы

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В предстоящем году региональные власти намерены отремонтировать сразу четыре школы из разных уголков Кемеровской области. Подробности озвучил глава Кузбасса Сергей Цивилев во время чтения годового отчета.

Капитальный ремонт 28 школ в Кузбассе завершится к концу 2021 года, а еще в четырех общеобразовательных учреждениях региона работы начнутся, но уже в предстоящем 2022 году. Подробности губернатор области рассказал во время оглашения бюджетного послания.


Сергей Цивилев отметил, что власти запланировали полностью отремонтировать объекты в деревне Береговой, в Междуреченске, в Ленинске-Кузнецком, и в Верх-Чебуле. Также в правительстве намерены провести реконструкцию в школах №17 в городе Полысаево и №22 в пгт. Бачатский.


Большая часть денег на эти цели выделена из областного бюджета.

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