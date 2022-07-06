Кузбасские власти ослабят коронавирусные ограничения на один день

Согласно опубликованному постановлению, 8 июля, в столице Кузбасса, а именно на Московской площади и в Ледовом дворце "Кузбасс", власти организуют праздничные мероприятия, которые будут приурочены к 100-летию создания государственной горноспасательной службы. В связи с этим действующие запреты по COVID-19 будут несколько смягчены.

Так, согласно документу, число участников торжеств не должно превышать 1 000 человек на одной площадке одновременно. Отмечается, что опубликованное распоряжение не противоречит распоряжению властей о введении режима повышенной готовности.