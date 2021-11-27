Кузбасские власти опубликовали список с именами погибших на шахте "Листвяжная"

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Власти Кемеровской области перечислили имена горняков и спасателей, которые погибли в катастрофе на беловской шахте. В правительстве сообщили о 51 жертве.

Список погибших на беловской шахте "Листвяжная" (ХК "СДС-Уголь") появился на сайте правительства Кемеровской области. Из данных властей следует, что на пятницу, 26 ноября, в ЧП под землей скончался 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что специалисты обнаружили живого шахтера из числа тех, кто оставался под землей в беловской шахте. После удалось установить, что выживший на "Листвяжной" оказался горноспасателем, сейчас он находится в реанимации.

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