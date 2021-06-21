Кузбасские власти опубликовали правила проведения выпускных на фоне роста заболеваемости COVID-19

Соответствующий документ был опубликован на сайте электронного бюллетеня правительства Кемеровской области. Из распоряжения следует, что 26 июня разрешается проведение массовых мероприятий на территории образовательных учреждений приуроченных к окончанию школы. В торжестве также разрешается участвовать родителям выпускников.
Помимо прочих противоэпидемических мер в документе описаны и другие правила. Например, при проведении выпускных в закрытых помещениях необходимо обеспечить:
- соблюдение участниками мероприятий "масочного режима", за исключением лиц, непосредственно задействованных в выступлении (танцах, пении и т.п.);
- на всех этапах торжественных мероприятий условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (при входе в организацию, в помещениях проведения мероприятия, санитарных узлах);
- проведение в местах общественного пользования (санитарные узлы) уборку с использованием дезинфицирующих средств через каждые 2 часа с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, дверных ручек, вентилей кранов, кнопок сливных бачков);
- проведение генеральной уборки с использованием дезинфицирующих средств до начала проведения мероприятия и после окончания проведения мероприятия;
- при входе в организацию контроль температуры тела всех участников торжественных мероприятий с использованием бесконтактных термометров;
- обеззараживание воздуха;
- организацию питьевого режима путем использования бутилированной воды и одноразовых стаканчиков.
Помимо этого, на выпускных будет действовать ряд дополнительных запретов:
- не допускается объединение классов, общие торжественные мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе;
- не допускаются к проведению и участию в торжественных мероприятиях лица с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний.
Напомним, на время проведения выпускных а также празднования Дня молодежи продажа алкогольной продукции на территории Кемеровской области попадает под запрет.
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