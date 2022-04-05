Кузбасские власти опубликовали новое постановление о гражданской обороне

Постановление, размещенное в электронном бюллетене властей Кузбасса, утверждает положение о силах ГО и перечень органов, которые создают эти силы и поддерживают их в состоянии постоянной готовности. Так, в структуру гражданской обороны вошли:

Подразделения Государственной противопожарной службы;

аварийно-спасательные формирования;

спасательные службы региона;

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне организаций.

При этом прежнее постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 30.08.2017 № 462 было признано утратившим силу. Среди прочего, новый документ отличается разделением организаций и их задач. Так, в постановлении от 2017 года выделяются функции аварийно-спасательных формирований в целом. В новом же документе данные силы разделяются на профессиональные и нештатные, обязанности которых также разнятся.