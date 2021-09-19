Кузбасские власти опровергли информацию о махинациях с бюллетенями на выборах в Госдуму

Так, на просторах Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено как три женщины перекладывают бумаги. По словам автора ролика, на одном из избирательных участков в городе Осинники была допущена махинация с бюллетенями на выборах в Госдуму. Якобы перекладывание бюллетеней в сейф-пакет было зафиксировано после закрытия участка поздно вечером в минувшую пятницу, 17 сентября.

Информацию вскоре опровергли представители администрации города Осинники, сославшись на данные от территориальной избирательной комиссии Осинниковского городского округа. При этом правоохранители сообщение также не подтвердили, а свою независимую проверку организовал региональный избирком.

– Указанная информация не соответствует действительности. После закрытия участка в сейфы были помещены избирательные бюллетени в сейф-пакетах, избирательная документация, списки избирателей, неиспользованные бюллетени", – передает РИА "Новости" официальный ответ компетентных органов.

Также они отметили, что на видео члены комиссии находятся в библиотеке, где разбирают накопившуюся документацию для того, чтобы освободить кабинет для работы узких специалистов во второй день голосования: юристов, сотрудников Пенсионного фонда, управления социальной защиты населения.