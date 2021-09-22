Кузбасские власти определили места строительства 34 новых поликлиник

Согласно данным властей, всего до 2025 года планируется возвести 34 современных медицинских учреждений в 13 муниципалитетах Кемеровской области.Так, поликлиники появятся в Анжеро-Судженске, Белове, Калтане, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, Тайге и Гурьевском, Мариинском, Промышленновском округах.

Что касается Кемерова, то медучреждения будут построены в Заводском, Ленинском и Рудничном районах. В Новокузнецке для них определены места в Центральном, Новоильинском и Кузнецком районах.

Отмечается, что поликлиники будут делиться на детские, взрослые, а также с диагностическими блоками.

Напомним, ранее сообщалось, что новые учреждения будут создаваться по типовому проекту.