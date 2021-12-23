Кузбасские власти обозначили правила новогодних мероприятий в условиях COVID-19

Накануне, 22 декабря, в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса появилось распоряжение губернатора региона Сергея Цивилева, в котором разъясняется порядок проведения мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества. Согласно приведенной в документе информации, разрешается организация и проведение подобных мероприятий на открытом воздухе с 22 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Отдельным пунктом в распоряжении прописываются правила организации детских праздников в садиках, школах и учреждениях допобразования. Мероприятия проводятся с соблюдением противоэпидемических мер, дети должны находиться в изолированных группах или помещениях. Вместе с ребенком необходимо присутствие одного взрослого (родителя или иного родственника). На входе должна проводиться термометрия, помещения регулярно обрабатываться. Если мероприятие проходит в учреждении культуры, то персонал, приглашенные артисты и сопровождающие детей лица должны иметь документы о пройденной вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Рассадка в зале также должна проводиться с учетом противоковидных мер.