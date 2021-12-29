Кузбасские власти объяснили взрывной рост цен на продукты и бензин

Взрывной рост цен на продукты питания и некоторые товары, в том числе и бензин власти Кемеровской области объяснили высоким "аппетитом" местных бизнесменов, которые пытаются нажиться на потребителях.

– Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Контроль за необоснованным повышением цен на продукты осуществляет УФАС по Кемеровской области, — прокомментировали в региональном Минпромторге.

Также представители власти напомнили гражданам, что в соответствии с федеральным законодательством на территории РФ ведется свободное рыночное ценообразование на бензин и иные виды топлива. Контролем цен в стране занимается ФАС.