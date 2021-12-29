Кузбасские власти объяснили взрывной рост цен на продукты и бензин

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Накануне во вторник, 28 декабря, кузбасские власти в прямом эфире ответили на волнующие жителей области вопросы. В том числе они прокомментировали причину резкого увеличения стоимости продуктов и различных товаров.

Взрывной рост цен на продукты питания и некоторые товары, в том числе и бензин власти Кемеровской области объяснили высоким "аппетитом" местных бизнесменов, которые пытаются нажиться на потребителях.

Торговля отнесена к сфере частного бизнеса. Контроль за необоснованным повышением цен на продукты осуществляет УФАС по Кемеровской области, — прокомментировали в региональном Минпромторге.

Также представители власти напомнили гражданам, что в соответствии с федеральным законодательством на территории РФ ведется свободное рыночное ценообразование на бензин и иные виды топлива. Контролем цен в стране занимается ФАС.

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