Кузбасские власти объяснили увеличение цен на питание желанием бизнесменов

Об увеличении стоимости небольшой бутылочки на 200 миллилитров с детским молоком жительница Кемеровской области рассказала в сообществе в социальной сети. Она отметила, что менее чем за один месяц цена ощутимо возросла.

— Около 2 недель назад заходила в Мария-Ра за детским молоком. Данная бутылочка стоила около 22 рублей (точно до копейки не помню), а сейчас она же стоит аж 35,5руб!!! Цена подскочила меньше чем за месяц на 50% с лишним (орфография и пункт. авт. прим. ред.), — указала автор.

Ответ последовал от представителей министерства промышленности и торговли Кузбасса. Специалисты объяснили гражданке, что в подорожании товаров виноваты бизнесмены. Якобы они самостоятельно выставляют стоимость на свою продукцию.

— Предприниматели самостоятельно ведут работу, основываясь на принципах конкуренции и свободы экономической деятельности, с целью извлечения прибыли. В условиях рыночной экономики цена на товар также формируется торговой сетью самостоятельно в результате спроса и предложения, —прокомментировали в министерстве.

Однако представители власти указали, что пристальный контроль за цифрами на ценниках в регионе осуществляют органы прокуратуры, УФАС и Региональная энергетическая комиссия региона. Поэтому для разрешения ситуации с ценами они предложили недовольным гражданам обращаться к ним.