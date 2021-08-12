Кузбасские власти объяснили рост цен на пиломатериалы и их дефицит в регионе

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В социальных сетях жители Кемеровской области решили обратить внимание властей на повышение стоимости пиломатериалов. Ситуацию прокомментировали в Департаменте лесного комплекса Кузбасса.

По словам кузбассовцев, в настоящее время цена на пиломатериалы увеличилась в два раза по сравнению с 2020 годом. Кроме того, людям приходится долго ждать, чтобы приобрести необходимый ресурс. Многим приходится замораживать стройку домов, а лесопилки вынуждены закрываться из-за низких поставок заготовок, утверждают граждане.

- Почему пиломатериалы подорожали в 2 раза по сравнению с прошлым годом и их просто нет на лесопилках, приходится ждать до одного месяца, в то время как лес массово вывозится из тайги в неизвестном направлении? - написал житель региона.

В ответ на это представители Департамента лесного комплекса Кузбасса сообщили, что на сегодняшний день в России и на внешних рынках наблюдается дефицит пиломатериалов, что связано с увеличением объемов строительства. Из-за этого происходит рост их стоимости.


Что касается Кузбасса, то специалисты отметили, что в регионе недостаточно местных производителей, а уже действующие работают в "очень сложных условиях". В связи с этим они не могут в полной мере обеспечить население древесиной. В плюс ко всему, на территории Кемеровской области преобладает пихта, древесина которой имеет низкое качество и небольшую востребованность.

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