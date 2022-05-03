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Кузбасские власти объяснили резкое подорожание картофеля в регионе

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Сотрудники министерства сельского хозяйства Кемеровской области рассказали, чем вызван рост цен на картошку.

Кузбассовцы в социальных сетях поинтересовались, почему в магазинах подорожал картофель. Некоторые при этом предположили, что корнеплод привозят из-за границы, поэтому его стоимость выросла.

– ...там на ценниках как будто она [картошка] приехала с Китая, – высказался один из пользователей.

Представители Минсельхоза региона сообщили, что в Кемеровской области действительно увеличилась доля импортной продукции, а запасы картофеля от местных производителей уже раскуплены.

– В условиях свободного рынка продукция может ввозиться из разных точек мира согласно договоренности торговых сетей с производителями, – отметили сотрудники министерства.

Специалисты посоветовали кузбассовцам, которые остались недовольны подорожанием, обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

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