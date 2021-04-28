Кузбасские власти объяснили работу детских садов в предстоящие праздники

По информации регионального Министерства образования и науки, все образовательные учреждения области внесут в график работы изменения, учитывающие недавний указ президента РФ о праздничных и нерабочих днях с 1 по 10 мая. Однако детским садам рекомендовано продолжать принимать ребятишек в режиме "дежурных групп".

– Почему сады должны работать, а школы отдыхать, вообще не честно, мы что не люди и не хотим отдыхать? (авт.стиль сохр. – прим. ред.) – поинтересовались в комментариях к посту.

В министерстве пояснили, что такое решение принято с учетом разности графиков родителей. Не все смогут остаться дома с детьми из-за работы, даже несмотря на выходные. В этой связи организуются дежурные группы именно для ребят из семей, где все будут работать в начале мая.