Кузбасские власти объяснили многотысячные счета за ЖКХ

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Руководство Кемеровской области ответило на жалобы о подорожании квартплаты от жителей региона.

Власти рассказали, что на территории Кузбасса реализуется система перерасчета. Население платит за отопление лишь 1/12 стоимости, а в первом квартале следующего года сумма изменяется в зависимости от фактического потребления тепла.


Данная система позволяет скорректировать оплату в зависимости от температурного режима зимы. Так, если зима была холодной, то счет увеличится. Если же было тепло, переплата, внесенная гражданином ранее, пойдет в счет отопления на следующий период, пишет VSE42.Ru.


При этом наибольшее число жалоб на подорожание ЖКХ поступило от жителей Ленинска-Кузнецкого. Глава города Константин Тихонов заявил, что сейчас проводится проверка правильности перерасчета в тех случаях, когда ленинск-кузнечане получили счета на суммы более 15 тысяч рублей.


Ранее кузбассовцы пожаловались на рост цен за квартплату.

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