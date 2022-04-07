Кузбасские власти объяснили многотысячные счета за ЖКХ

Власти рассказали, что на территории Кузбасса реализуется система перерасчета. Население платит за отопление лишь 1/12 стоимости, а в первом квартале следующего года сумма изменяется в зависимости от фактического потребления тепла.

Данная система позволяет скорректировать оплату в зависимости от температурного режима зимы. Так, если зима была холодной, то счет увеличится. Если же было тепло, переплата, внесенная гражданином ранее, пойдет в счет отопления на следующий период, пишет VSE42.Ru.

При этом наибольшее число жалоб на подорожание ЖКХ поступило от жителей Ленинска-Кузнецкого. Глава города Константин Тихонов заявил, что сейчас проводится проверка правильности перерасчета в тех случаях, когда ленинск-кузнечане получили счета на суммы более 15 тысяч рублей.

Ранее кузбассовцы пожаловались на рост цен за квартплату.