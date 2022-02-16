Кузбасские власти объяснили массовое увольнение врачей из детской реанимации

Жительница областного центра в социальных сетях Минздрава подняла вопрос о массовом увольнении медицинских специалистов Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева, которая произошла еще в 2021-ом году.

– А чего вы не хвастаетесь, как выжили из ОДКБ единственную детскую реанимационную бригаду и заменили их на реаниматологов, которые ни разу в жизни не занимались детской реанимацией? – поинтересовалась горожанка.

Ответ на обращение все-таки последовал. Представитель ведомства написал женщине, что после произошедшего оказание медицинской помощи детям по данному профилю было взято на контроль.

Что касается настоящего времени, то сейчас медпомощь оказывается пациентам в полном объеме.