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Кузбасские власти объяснили большие очереди за вакциной от COVID-19

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Большие очереди на вакцинацию в Кемерове из-за резкого увеличения количества желающих получить прививку от китайского вируса прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

С его слов, длинные очереди из желающих проставить вакцину образовались сразу в нескольких пунктах вакцинации, где медики принимали пациентов без предварительной записи. Речь идет некоторых торговых центрах города.

— Во многих местах выстроились очереди и количество вакцинаций в Кузбассе за последние четыре дня выросло в три раза. С одной стороны, это замечательно, это позволяет нам в более короткие сроки создать иммунитет, — отметил Алексей Цигельник.

Кроме того, крупная партия лекарства в скором времени поступит в кузбасскую столицу, что позволит закрыть потребности региона на срок от пяти до семи дней.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что Кузбасские власти озвучили схему работы медиков при отсутствии вакцины.

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