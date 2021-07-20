Кузбасские власти назвали условие отмены масочного режима в регионе

Начальник отдела эпидемиологического надзора в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу Маргарита Новоселова в ходе прямого эфира сообщила, что региональный Роспотребнадзор на текущий момент не может отменить масочный режим.

Новоселова объяснила ситуацию тем, что регулирующее данный вопрос постановление подписано главным санитарным врачом РФ и продолжает действовать. Поэтому сейчас жители Кемеровской области должны носить маски в общественных местах.

Также специалист добавила, что ношение масок актуально как для избежавших встречи с вирусом, так и для переболевших.