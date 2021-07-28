Кузбасские власти назвали обстоятельства смерти последних жертв коронавируса

По данным местных властей, к утру среды, 28 июля, в регионе стало известно о шести новых случаях смерти после заражения китайским вирусом.

– У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, заболевания печени. Он проживал в Юрге.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Киселевске.

У женщины 1942 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецком муниципальном районе.

У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Березовском, – следует из данных в публикации.

Вместе с тем сегодня стало известно о 204 новых выявленных заболевших в Кемеровской области, из которых большинство оказались жителями южной столицы Кузбасса

Таким образом, с начала пандемии диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 45 462 человек. Из них к настоящему времени продолжают получать лечение 1 912 кузбассовцев, а под наблюдением специалистов остаются 14 594 жителей шахтерского края. За это время на территории региона скончались 963 зараженных COVID-19.