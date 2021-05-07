Кузбасские власти назначили ответственного за завершение строительства Крапивинской ГЭС

Согласно свежему распоряжению, которое появилось на официальном сайте правительства Кузбасса,
региональные власти назначили Вячеслава Телегина ответственным за завершение строительства Крапивинской ГЭС.
– Установить, что куратор проекта несет персональную ответственность за достижение целей и показателей проекта, – указано в документе.
Отмечается, что новоиспеченному куратору необходимо собрать команду для работы: назначить руководителя проекта, администратора проекта, утвердить состав проектного комитета и общественно-экспертного совета.
Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.
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