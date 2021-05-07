Кузбасские власти назначили ответственного за завершение строительства Крапивинской ГЭС

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Власти шахтерского края передали ответственность за завершение строительства Крапивинской ГЭС первому заместителю губернатора Кузбасса Вячеславу Телегину.

Согласно свежему распоряжению, которое появилось на официальном сайте правительства Кузбасса,

региональные власти назначили Вячеслава Телегина ответственным за завершение строительства Крапивинской ГЭС.

– Установить, что куратор проекта несет персональную ответственность за достижение целей и показателей проекта, – указано в документе.

Отмечается, что новоиспеченному куратору необходимо собрать команду для работы: назначить руководителя проекта, администратора проекта, утвердить состав проектного комитета и общественно-экспертного совета.


Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.

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