Кузбасские власти назначили членов комиссии по выбору претендентов на должность главы Кемерова

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Стал известен состав конкурсной комиссии, которая проведет отбор кандидатур на должность главы кузбасской столицы.

Соответствующее распоряжение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева опубликовано в четверг, 29 июля, на сайте электронного бюллетеня правительства региона. Согласно документу, членами комиссии назначены пять человек.


Первой в списке указана замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба. Кроме нее в состав вошли:

  • председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин,
  • начальник департамента внутренней политики регионального правительства Олеся Левкович,
  • зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко,
  • начальник управления кадров и государственной службы правительства области Инна Алферова.

Распоряжение подписано первым замгубернатора Кемеровской области Вячеславом Телегиным.


Действующий глава Кемерова Илья Середюк вступил в должность 30 сентября 2016 года.

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