Кузбасские власти назначили членов комиссии по выбору претендентов на должность главы Кемерова

Соответствующее распоряжение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева опубликовано в четверг, 29 июля, на сайте электронного бюллетеня правительства региона. Согласно документу, членами комиссии назначены пять человек.
Первой в списке указана замгубернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба. Кроме нее в состав вошли:
- председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности парламента региона Алексей Зеленин,
- начальник департамента внутренней политики регионального правительства Олеся Левкович,
- зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко,
- начальник управления кадров и государственной службы правительства области Инна Алферова.
Распоряжение подписано первым замгубернатора Кемеровской области Вячеславом Телегиным.
Действующий глава Кемерова Илья Середюк вступил в должность 30 сентября 2016 года.
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