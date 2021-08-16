Кузбасские власти начали принимать вопросы для губернатора от граждан в Сети

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Перечень вопросов для проведения грядущей прямой линии с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым будет составлен при помощи голосования. Власти уже начали принимать сообщения от жителей региона в Интернете.

Подборка вопросов осуществляется на базе интернет-платформы «Кузбасс Онлайн». В настоящее же время наиболее актуальными темами среди сообщений являются: здравоохранения и качество оказания медуслуг, сфера коммунальных услуг, состояние дорог, экология, газификация, транспорт и сфера переселения граждан из аварийного жилья, а также подработанных территорий.


Само голосование проводится при помощи возможности оставить под сообщением «лайк». Вопросы, набравшие наибольшее число «лайков», и будут считаться победителями голосования, соответственно они и прозвучат в ходе прямого эфира с губернатором. Однако для того, чтобы поучаствовать в выборе вопроса или же задать его, кузбассовцу необходимо иметь учетную запись на портале.


Вопрос для губернатора также можно задать по мобильному. Для этого необходимо обратиться на многоканальный телефон колл-центра — 8 (3842) 900-399. Звонки от граждан специалисты принимают в будние дни: до 24 августа — с 14 до 17 часов, в среду, 25 августа, — с 09:00 до 21:00. При обращении необходимо назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Если же вопрос не прозвучит в ходе прямого эфира, то ответ на него будет направлен именно на тот адрес, который был указан при обращении.


Напомним, что трансляция прямой линии будет вестись на нескольких федеральных каналах, а также в социальных сетях. Само проведение эфира запланировано на 25 августа.

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