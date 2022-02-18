Кузбасские власти начали подготовку к паводку

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал старт подготовке к весеннему паводку, сообщается в его Telegram-канале. Отмечается, что специальной комиссией уже подготовлен план действий на территория, которые больше всего подвержены негативным последствиям стихии, а это: Новокузнецк, Междуреченск, Калтан, Новокузнецкий и Мариинский округа, а также Таштагольский район.

Среди запланированных мер – уничтожение ледовых переправ до 1 апреля.

Начало паводка на кузбасских реках, по предварительным данным, начнется в первой декаде апреля.