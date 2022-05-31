Кузбасские власти на один день смягчат ковидные ограничения

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Власти Кемеровской области решили ненадолго смягчить коронавирусные запреты ради международного праздника, который отмечается в первый день лета.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства. Согласно документу, уже завтра в среду, 1 июня, разрешается организация и проведение публичных мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей.


При этом число участников проводимого праздника не должно превышать 1 000 человек. Стоит отметить, что новое решение регионального правительства не противоречит распоряжению главы области о введении режима "повышенной готовности" и мерах по борьбе с COVID-19.

Да!
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