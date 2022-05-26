Кузбасские власти ликвидируют вышедшего к людям медведя

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте кузбасского департамента. Согласно официальной информации, до 26 мая текущего года планируется ликвидация четырехлетнего бурого медведя, обитающего в Новокузнецком районе.
"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи с выявлением угрозы нанесения ущерба здоровью жителям поселков Осиновое Плесо и Усть-Аскарлы", – сообщается в решении Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.
Напомним, что жители поселка Осиновое Плесо несколько дней назад сняли на камеру вышедшего к ним медведя.
Кроме того, в минувший понедельник власти решили устранить другого таежного хищника.
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