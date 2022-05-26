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Кузбасские власти ликвидируют вышедшего к людям медведя

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Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской области разрешил устранить таежного хищника, потревожившего жителей Новокузнецкого района.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте кузбасского департамента. Согласно официальной информации, до 26 мая текущего года планируется ликвидация четырехлетнего бурого медведя, обитающего в Новокузнецком районе.

"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в связи с выявлением угрозы нанесения ущерба здоровью жителям поселков Осиновое Плесо и Усть-Аскарлы", – сообщается в решении Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Напомним, что жители поселка Осиновое Плесо несколько дней назад сняли на камеру вышедшего к ним медведя.


Кроме того, в минувший понедельник власти решили устранить другого таежного хищника.

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