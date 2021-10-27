Кузбасские власти изменили ограничения по COVID-19 на период нерабочих дней

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Власти Кемеровской области внесли изменения в действующие меры по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается, в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении нерабочих дней региональным и муниципальным госорганам, организациям и ИП необходимо определить численность сотрудников, которые будут работать с 30 октября по 7 ноября.

На этот период также сохраняется режим изоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше. Что касается культурной сферы, то кинотеатрам и театрам придется сократить число зрителей до 50%. В отдельных случаях для доступа в них потребуется QR-код, что также стало для региона дополнительным изменением.


Помимо этого, с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг организациями общественного питания.

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