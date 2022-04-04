Кузбасские власти исключили риски возникновения дефицита бытовой химии

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В правительстве Кемеровской области заявили, что угроза дефицита бытовой химии на региональном рынке исключена.

Кузбасские власти опровергли дефицит моющих средств в региональных магазинах. По данным правительства, несмотря на то, что иностранные компании приняли решение о сокращении оборота, на торговых прилавках по прежнему можно найти все необходимые для уборки и других бытовых дел товары.


Так, на смену иностранной химии в скором времени могут прийти российские аналоги в их числе и те, что производятся на территории Сибири. Однако представитель одной из оптовых компаний, которая работает в данной отрасли, рассказал, что поставки из-за рубежа продолжаются до сих пор.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети жители шахтерского края заявили, что оказались шокированы новыми ценами на порошок для стирки вещей.

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