Кузбасские власти исключили риски возникновения дефицита бытовой химии

Кузбасские власти опровергли дефицит моющих средств в региональных магазинах. По данным правительства, несмотря на то, что иностранные компании приняли решение о сокращении оборота, на торговых прилавках по прежнему можно найти все необходимые для уборки и других бытовых дел товары.

Так, на смену иностранной химии в скором времени могут прийти российские аналоги в их числе и те, что производятся на территории Сибири. Однако представитель одной из оптовых компаний, которая работает в данной отрасли, рассказал, что поставки из-за рубежа продолжаются до сих пор.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Сети жители шахтерского края заявили, что оказались шокированы новыми ценами на порошок для стирки вещей.