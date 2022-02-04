Кузбасские власти анонсировали строительство десятка новых детсадов и школ

По данным кузбасского правительства, до конца 2022 года начнется строительство двух детсадов в поселке Елань Новокузнецкого округа, а также селе Березово Кемеровского округа.

Отмечается, что в текущем году в эксплуатацию будут сданы сразу четыре школы на 3 825 учащихся, объекты появятся в Анжеро-Судженске, Юрге и Кемерове, и центр "Сириус. Кузбасс" в Кемеровском округе. А вот работы по строительству новых четырех школ только начнутся в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, в поселке Пригородный Кемеровского округа, в квартале "Сосновый" Белова и на улице Антипова в областном центре.

По словам губернатора области Сергея Цивилева, подорожание стройматериалов, острая нехватка рабочих и сбои с поставками не снизили темпы строительство социальных объектов в регионе.