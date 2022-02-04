Кузбасские власти анонсировали строительство десятка новых детсадов и школ

0
Фото:  

Новые 11 детских садов появятся на территории Кемеровской области уже к концу 2022 года, о чем сообщили в региональной администрации.

По данным кузбасского правительства, до конца 2022 года начнется строительство двух детсадов в поселке Елань Новокузнецкого округа, а также селе Березово Кемеровского округа.


Отмечается, что в текущем году в эксплуатацию будут сданы сразу четыре школы на 3 825 учащихся, объекты появятся в Анжеро-Судженске, Юрге и Кемерове, и центр "Сириус. Кузбасс" в Кемеровском округе. А вот работы по строительству новых четырех школ только начнутся в квартале 45-46 Центрального района Новокузнецка, в поселке Пригородный Кемеровского округа, в квартале "Сосновый" Белова и на улице Антипова в областном центре.


По словам губернатора области Сергея Цивилева, подорожание стройматериалов, острая нехватка рабочих и сбои с поставками не снизили темпы строительство социальных объектов в регионе.

Фото: Администрация правительства Кузбасса

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33330

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined