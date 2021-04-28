Кузбасские власти анонсировали появление новых рабочих мест на алюминиевом заводе

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В ходе круглого стола в онлайн-формате, темой которого было послание российского президента Владимира Путина Федеральному Cобранию, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил о появлении новых рабочих место на алюминиевом заводе в Новокузнецке.

Процесс модернизации предприятия положительно скажется на экологической обстановке в городе. Об этом Сергей Цивилев заявил во время круглого стола в онлайн-формате. Так, с его слов, ситуация с загрязнением атмосферы в южной столице Кузбасса изменилась в лучшую сторону.

– Мы уже много, что сделали. Статус Новокузнецка со статуса очень высоко-загрязненного воздуха понижен до довольно высокого, – сказал глава региона.

Кроме того, обновление на алюминиевом заводе предполагает использование нового современного оборудования, которое способно стабилизировать экологическую обстановку на территории Новокузнецка.


Отмечается, что алюминий – это не единственное, что будет производиться на объекте. Также ожидается выпуск изделий из данного металла, что отобразится на возникновении дополнительных рабочих мест.

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