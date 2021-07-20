Кузбасские власти анонсировали открытие еще семи спортобъектов в регионе

Стало известно, что до конца текущего года подрядчик сдаст многофункциональный центр игровых видов спорта с теннисными кортами в Кемерове. Также в региональной столице состоится открытие крытого катка «Сосновый», который будет оснащен игровым залом и другими помещениями для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Помимо того, в областном центре шахтерского края еще ведутся работы по строительству комплекса «Кузбасс-Арена». Комплекс позволит разместить до 6 тысяч человек. Также в нем будут обустроены и другие помещения, в которых спортсмены смогут заниматься олимпийскими видами спорта.

Следующий объект будет открыт в Междуреченске. Спорткомплекс «Звездный» будет оснащен 25-метровым бассейном, а также детской площадкой, где юных кузбассовцев будут учит плавать.

Работы по реконструкции спортобъекта ведутся и в Новокузнецке. Там специалисты продолжают капитально ремонтировать Арену кузнецких металлургов, которая после работ сможет вместить до 7,5 тысяч зрителей.

Еще один комплекс строится в селе Ариничево в Ленинске-Кузнецком. Там будет обустроен спортивный зал, в котором желающие смогут заняться общей физподготовкой. Крупный физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории Промышленновского округа и получит название «Танай». Его общая площадь составит 1 433 квадратных метра, а предназначен он будет для проведения командных соревнований по следующим дисциплинам: волейбол, баскетбол, мини-футбол, теннис и гимнастика.