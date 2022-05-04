Кузбасские ветераны получат дополнительные выплаты к 9 мая

В 2022 году ветераны в Кузбассе получат дополнительные выплаты к 9 мая. К 10 000 рублей, которые будут выделены на каждого участника и инвалида ВОВ от государства, прибавится 5 000 рублей из местного бюджета.

‒ Эту выплату получат все ветераны Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла. Расходы областного бюджета составят около 27 млн рублей, ‒ рассказали ТАСС в департаменте информационной политики региона.

По данным министерства социальной защиты Кузбасса, сейчас на территории области проживают порядка 5 300 ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 157 участников и инвалидов.