Кузбасские угольщики уклонились от уплаты налогов на 45 млн рублей

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Компания из Кузбасса, которая занимается обогащением угля, промышляла уклонением от уплаты налогов. В отношении руководства ведется следствие.

Как оказалось, организация успешно уклонялась от уплаты налогов на протяжении четырех лет в период с января 2018 по март 2021 года. Из-за незаконных действий угольщиков государственная казна недополучила более 45 миллионов рублей прибыли, отметили в в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.


В ведомстве пояснили, что руководством фирмы была создана схема, которая позволяла минимизировать налоговые обязательства, что сказалось на конечной сумме выплаты налога.


Материалы проверки были переданы следователям СУ СКР Кузбасса. Как итог: сражи порядка возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б", ч. 2 ст. 199 УК РФ .

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