+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбасские угольщики попали под суд за загрязнение реки

0
Фото:  

Природоохранный прокурор встал на защиту Черного Калтанчика после того, как поступила информация о загрязнении его вод.

Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту сообщения, что АО "УК "Кузбассразрезуголь" сбрасывали загрязняющие вещества в реку Черный Калтанчик, расположенной на территории южной столицы Кемеровской области.


Стоит отметить, что разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду сульфата и хлорида предприятия не имело. Поэтому прокурор принял решение о возбуждении в отношении угольной компании дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Сейчас его материалы находятся на рассмотрении.


Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием обязать предприятие обеспечить достижение нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в реку Черный Калтанчик по выпуску № 4. Процесс устранения нарушений находится под контролем у природоохранной прокуратуры.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26377

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined