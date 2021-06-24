Кузбасские угольщики попали под суд за загрязнение реки

Природоохранная прокуратура организовала проверку по факту сообщения, что АО "УК "Кузбассразрезуголь" сбрасывали загрязняющие вещества в реку Черный Калтанчик, расположенной на территории южной столицы Кемеровской области.

Стоит отметить, что разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду сульфата и хлорида предприятия не имело. Поэтому прокурор принял решение о возбуждении в отношении угольной компании дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования). Сейчас его материалы находятся на рассмотрении.

Кроме того, прокурор обратился в суд с требованием обязать предприятие обеспечить достижение нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в реку Черный Калтанчик по выпуску № 4. Процесс устранения нарушений находится под контролем у природоохранной прокуратуры.