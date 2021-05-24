Кузбасские угольщики попали под статью за порчу с/х земель

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Угольное предприятие в Кемеровской области попалось на порче сельскохозяйственных земель, что привело к возбуждению дела. Повторная проверка показала, что компания продолжает игнорировать предписание, что повлекло за собой крупный штраф.

Кузбасский Россельхознадзор повторно выявил нарушения в работе ООО "Сибуголь". Предприятие игнорирует предписания надзорного органа с 2018 года.


Как оказалось, юрлицо устроило на сельхозугодиях в Загорском сельском поселении Новокузнецкого района временную промышленную площадку в виде технологической дороги, карьерной выемки и насыпных площадок. В общей сложности в процессе работ было испорчено 35 200 кв.м. земель, что сделало их непригодными для выращивания продукции до восстановления.


Предприятие получило предписание об устранении нарушений, однако к результату это не привело. В прошлом году оно уже выплатило административный штраф 200 тыс. рублей, однако повторная проверка показала, что земли по-прежнему разрушены.


Мировой суд Новокузнецка повторно привлек организацию к административной ответственности по ч. 26 ст.19.5 КоАП РФ с выплатой штрафа 200 тыс. рублей. Судебное решение вступило в законную силу, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

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