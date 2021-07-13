Кузбасские угольщики получили штраф за загрязнение реки

В природоохранной прокуратуре установили, что представители угольной компании "Кузбассразрезуголь" на протяжении долгого времени не занимались устранением нарушений в сфере охраны окружающей среды. Игнорирования выданных Росприроднадзором предписаний понесло за собой последствия в виде штрафов.

Из материалов дела следует, что с 2020 года при добыче угля на филиале "Калтанский угольный разрез" допускался сброс загрязняющих веществ (сульфата и хлорида) в реку Черный Калтанчик по выпуску № 4. При этом в региональной прокуратуре указали, что на указанные действия предприятие не имело специального разрешения.

По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и потребовал оштрафовать компанию на 80 тысяч рублей, а также обязать достичь нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в водоем. Суд исковые требования полностью удовлетворил.