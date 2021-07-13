Кузбасские угольщики получили штраф за загрязнение реки

0
Фото:  

Компания, которая занимается угольной промышленностью на территории Кемеровской области, лишилась крупной суммы денежных средств за сброс отходов в водоем.

В природоохранной прокуратуре установили, что представители угольной компании "Кузбассразрезуголь" на протяжении долгого времени не занимались устранением нарушений в сфере охраны окружающей среды. Игнорирования выданных Росприроднадзором предписаний понесло за собой последствия в виде штрафов.


Из материалов дела следует, что с 2020 года при добыче угля на филиале "Калтанский угольный разрез" допускался сброс загрязняющих веществ (сульфата и хлорида) в реку Черный Калтанчик по выпуску № 4. При этом в региональной прокуратуре указали, что на указанные действия предприятие не имело специального разрешения.


По результатам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования) и потребовал оштрафовать компанию на 80 тысяч рублей, а также обязать достичь нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в водоем. Суд исковые требования полностью удовлетворил.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26985

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined