Кузбасские транспортники раскрыли реальную стоимость проезда в автобусах

Накануне в социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился комментарий от горожанки, которая поинтересовалась причинами роста стоимости билета в общественном транспорте. Напомним, что повышение цен произойдет 15 января 2022 года.

‒ Почему цены на общественный транспорт подняли? ‒ написала кемеровчанка.

Представители регионального Минтранса в ответ сообщили, что тарифы на проезд не повышались с 2018 года, и за это время себестоимость перевозок значительно возросла. Дальнейшее сдерживание цен, по словам специалистов, не позволяет выделять деньги на совершенствование общественного транспорта и увеличение заработных плат водителям.

‒ Себестоимость проезда одного пассажира в среднем составляет 40 рублей. Разницу с 30 до 40 рублей доплачивает за пассажира бюджет Кемеровской области-Кузбасса. Кроме того, принято решение, с целью стимулирования населения к активному массовому применению системы безналичной оплаты проезда, установить стоимость проезда за безналичную оплату с дополнительной скидкой ‒ на уровне 25 рублей, ‒ заявили представители Минтранса Кузбасса в комментариях к посту Ильи Середюка в Instagram.

Ранее редакция AVOKADO писала о повышении цен на проезд в ликвидируемых маршрутных такси.