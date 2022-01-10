Кузбасские транспортники объяснили требование билетов на новорожденных

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Представители Минтранса Кемеровской области рассказали, почему в междугородних автобусах требуют билеты на детей до пяти лет.

Сегодня, 10 января, в социальных сетях появилось сообщение от кузбассовца, который возмутился необходимостью приобретения билета в междугороднем транспорте для новорожденного ребенка.

‒ Почему сейчас в автобус (на дальние расстояния) даже новорожденным надо покупать билеты? ‒ поинтересовался пользователь.

Представители регионального Министерства транспорта в ответ сообщили, что в федеральном законе отражено право пассажира на бесплатный проезд одного ребенка до пяти лет.

‒ Министерством транспорта Кузбасса принято решение, что дети до пяти лет в автобусах междугородного сообщения будут перевозиться бесплатно с предоставлением отдельного места для сидения, ‒ сообщили специалисты.

Таким образом, жители Кемеровской области, покупая билет на междугородний автобус, оформить бесплатный билет и на ребенка до пяти лет.

Да!
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