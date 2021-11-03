Кузбасские студенты получат вакцину от COVID-19 после предстоящих праздников

С 8 ноября на территории Кемеровской области начнется массовая вакцинация студентов колледжей и техникумов, которые достигли 18-летнего возраста.

– В ссузах прививочная кампания стартует с 8 ноября 2021 года. Всего в Кузбассе предстоит вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 1 651 390 человек, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Таким образом власти намерены увеличить число привитых граждан в статистических данных. Подробности о мерах по борьбе с опасной инфекцией огласил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что Кузбасс оказался в числе 10 регионов страны, где необходимо ускорить темпы вакцинации населения, передает ТАСС.

В настоящий момент в области организована работа 178 стационарных и 141 мобильных пунктов вакцинации. Каждый день в них прививаются от COVID-19 около четырех тысяч человек.

С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали более 64 236 тысяч случаев заболевания китайским вирусом, выздороветь удалось 60 437 из них, а погибли после заражения 1 468 жителей шахтерского края.