Кузбасские студенты получат вакцину от COVID-19 после предстоящих праздников

0
Фото:  

Работники медицины в Кузбассе после праздничных выходных начнут массово прививать студентов колледжей и техникумов в регионе от опасной коронавирусной инфекции.

С 8 ноября на территории Кемеровской области начнется массовая вакцинация студентов колледжей и техникумов, которые достигли 18-летнего возраста.

– В ссузах прививочная кампания стартует с 8 ноября 2021 года. Всего в Кузбассе предстоит вакцинировать против новой коронавирусной инфекции 1 651 390 человек, – отметили в Минздраве Кузбасса.

Таким образом власти намерены увеличить число привитых граждан в статистических данных. Подробности о мерах по борьбе с опасной инфекцией огласил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что Кузбасс оказался в числе 10 регионов страны, где необходимо ускорить темпы вакцинации населения, передает ТАСС.


В настоящий момент в области организована работа 178 стационарных и 141 мобильных пунктов вакцинации. Каждый день в них прививаются от COVID-19 около четырех тысяч человек.


С начала пандемии в Кузбассе зарегистрировали более 64 236 тысяч случаев заболевания китайским вирусом, выздороветь удалось 60 437 из них, а погибли после заражения 1 468 жителей шахтерского края.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30721

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined