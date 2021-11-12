Кузбасские статистики рассказали о взрывном росте цен на еду

За год стоимость на некоторые товары и продукты в Кемеровской области в целом выросла на 7,2% в сравнении с показателями последних месяцев прошлого года. Об этом заявили статистики.

Наибольший прирост из продуктовой корзины оказался у помидоров – 65,72% (+82,16% за год), цены огурцы подорожали – 58,60% (+83,81% за год), картофель – 24,11% (+90,95% за год), яйца – 14,23% (+7,59% за год), гречка – 5,68% (+24,53% за год), апельсины – 11,91% (+1,56% за год), свекла – 9,38% (+38,94% за год), лососевая икра – 7,33% (+37,61% за год), мясо курицы – 5,44% (+27,5% за год), кальмары – 5,44% (+20,58% за год).

Стоит отметить, что в октябре за килограмм помидоров в среднем покупатель отдавал 168,3 рубля, а огурцов – 113,96 рубля, картошки – 34,34 рубля, десяток яиц – 67,88 рубля. Что касается цены за один килограмм сметаны, то она превысила отметку в 200 рублей и составила 203 рубля.

При этом некоторые продукты стали дешевле за месяц, но значительно подорожали за целый год. В числа таких вошли лимоны, за месяц ценник на них снизился на 12,3% (+33,36% за год), яблоки – на 7,3% (-3% за год), детские фруктовые консервы – на 6,7% (-1,6% за год), чай в пакетиках – на 5,7% (не изменилось за год), репчатый лук – на 5,3% (+22,87% за год), овощные детские консервы – на 4,1% (+3,3% за год).