Кузбасские спортсмены стали победителями и призерами международных соревнований

Кузбасские спортсмены Иван Лощенко и Данила Бикулов участвовали в соревнованиях по альпинизму в Швейцарии. Оба получили по золотой и бронзовой медали в разных дисциплинах. Победителем чемпионата мира среди женщин в дисциплине "скорость" стала анжеросудженка Наталья Савицкая.

Биатлонистка Евгения Буртасова из Гурьевска победила в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) с результатом 39:10.5 на чемпионате Европы по биатлону в Германии.

На пьедестале международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии ГРАН-ПРИ "Иван Ярыгин" оказались новокузнечанка Анжелика Федорова и Наталья Федосеева из Березовского, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, недавно Евгения Буртасова стала победительницей в соревнованиях за кубок IBU по биатлону 2021/2022.