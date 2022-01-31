Кузбасские спортсмены стали победителями и призерами международных соревнований

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Спортсмены из Кемеровской области вошли в число лучших сразу по альпинизму, биатлону и вольной борьбе.

Кузбасские спортсмены Иван Лощенко и Данила Бикулов участвовали в соревнованиях по альпинизму в Швейцарии. Оба получили по золотой и бронзовой медали в разных дисциплинах. Победителем чемпионата мира среди женщин в дисциплине "скорость" стала анжеросудженка Наталья Савицкая.


Биатлонистка Евгения Буртасова из Гурьевска победила в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) с результатом 39:10.5 на чемпионате Европы по биатлону в Германии.


На пьедестале международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии ГРАН-ПРИ "Иван Ярыгин" оказались новокузнечанка Анжелика Федорова и Наталья Федосеева из Березовского, сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.


Напомним, недавно Евгения Буртасова стала победительницей в соревнованиях за кубок IBU по биатлону 2021/2022.

Фото: Администрация правительства Кузбасса


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