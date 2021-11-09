Кузбасские спортсмены стали чемпионами мира по универсальному бою

На протяжении шести дней в городе Анапа встречались 600 бойцов из 25 стран мира, чтобы доказать свое превосходство в мастерстве универсального боя. В числе претендентов на звание чемпионов мира оказались и уроженцы Кузбасса.

По итогу соревнований спортсмены из Кемеровской области завершили выступления с пятью медалями: две из них высшей пробы, одно серебро и две бронзы. Подробности в своем Instagram-аккаунте рассказал глава Юргинского городского округа Алексей Фомин.

При этом в тексте публикации чиновник указал, что конкуренция в соревновании была серьезной, но это не помешало бойцам из Юрги достойно выступить.